У Великомихайлівському районі на Одещині 21-річна жінка підозрюється у вбивстві співмешканця.
Читайте такожВ Одесі 16-річний юнак жорстоко побив підлітка через плітки у соцмережахЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, про смерть 34-річного чоловіка в правоохоронні органи повідомили його родичі, які виявили тіло рано-вранці 11 грудня.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що чоловік помер від колотої рани в область серця.
«21-річна співмешканка чоловіка одразу заявила, що він сам себе поранив. Мовляв, під час вечері він ненадовго вийшов на вулицю, а в будинок повернувся вже з пораненням, від якого невдовзі помер», - розповіли в главку.
Під час слідства жінка зізналася, що це вона вдарила співмешканця ножем, коли між ними виникла сварка. Обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння. Щоб приховати сліди злочину, вона вимила підлогу від крові, а ніж сховала під килим. Знаряддя злочину поліцейські вилучили і направили на експертизу.
Жінці оголошено підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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