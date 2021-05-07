На Чернігівщині під час навчальних стрибків із парашутом у ході планових тренувань загинув рятувальник.
Читайте такожУ центрі Одеси до газової труби житлового будинку прикріпили бойову гранату - очевидціПро це повідомили в Головному управлінні ДСНС в області.
Згідно з інформацією, загибель рятувальника сталася учора в Ніжині на території спеціального авіазагону ДСНС України під час планових тренувань щодо проведення рятувально-пошукових робіт.
Очевидці вказували, що парашут одного з учасників тренувань розкрився, але не до кінця наповнився повітрям, що призвело до значної швидкості приземлення, і як наслідку - травмування й загибелі людини.
Загиблий, 1985 року народження, проживав у Ніжині та працював інструктором рятувально-пошкової служби.
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