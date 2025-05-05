У Донецькій області затримано комбата, якого підозрюють в тому, що він "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих.
Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. Співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України ліквідували в одній з бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат.
"За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій", – зазначили в СБУ.
Розслідування встановило, що за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.
"Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн", – йдеться у повідомленні.
Водночас у разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль".
"Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн "відкатів". Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди", – розповіли у СБУ.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Він перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Гучні затримання під час війни
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