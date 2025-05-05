Лише за березень він отримав так 920 тисяч гривень.

У Донецькій області затримано комбата, якого підозрюють в тому, що він "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. Співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України ліквідували в одній з бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат.

"За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій", – зазначили в СБУ.

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Розслідування встановило, що за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

"Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Водночас у разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль".

"Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн "відкатів". Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити – фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди", – розповіли у СБУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Він перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Гучні затримання під час війни

У січні у Харкові затримали чоловіка, який вигадав незвичну схему уникнення мобілізації. Так, 46-річний житель області пропонував чоловікам виїхати за кордон під виглядом спортсменів.

Українцю призовного віку було запропоновано за 5 тис. 500 доларів оформити військово-облікові документи та забезпечити йому членство в Українській федерації карате.

Наприкінці квітня СБУ за сприяння Міністерства оборони Україні затримала на Дніпропетровщині керівників оборонного заводу та двох спільників, які постачали на фронт для ЗСУ браковані мінометні снаряди.

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