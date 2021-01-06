За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.

У місті Броди Львівської області поліцейські розслідують обставини смерті 30-річного чоловіка від вибуху петарди.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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«Сьогодні, 6 січня, близько 08:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні по вулиці Замковій у місті Броди виявлене тіло чоловіка без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 30-річний житель райцентру. Також попередньо встановлено, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

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Автор: Світлана Макринська