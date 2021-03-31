Машиніст стверджує, що чоловік наклав на себе руки.

В Одесі поліція встановлює обставини загибелі чоловіка, якого збив вантажний потяг.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора близько 22:00 біля станції «Слобідська».

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За словами машиніста, він загальмував, коли побачив, як чоловік кинувся перед поїздом на залізничні колії, однак уникнути наїзду на нього не вдалося. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці.

Зараз відомості щодо цього факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події.

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Автор: Лариса Козова