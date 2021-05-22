Тіло було на вантажному вагоні.

На вантажному вагоні на залізничній станції в Житомирській області виявили обгоріле тіло 18-річного хлопця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

Читайте такожВ Одесі патрульний з "виховною" метою зламав ніс 17-річному юнакові«Увечері 21 травня до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на вантажному вагоні. На залізничній станції «Бровки-Перші», на Андрушівщині, на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних дротів, було виявлено обгоріле тіло людини», - розповів співрозмовник агентства.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 18-річний житель Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району Житомирської області.

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Автор: Марина Чорноштан