Він бив і душив бабусю, погрожував розправитися ножем - вона віддала йому останні 300 гривень.

На Харківщині поліція затримала підозрюваного у побитті і пограбуванні 95-річної жінки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що 21 березня до поліції звернулася 26-річна киянка з повідомленням про те, що три дні тому близько четвертої години ранку на її літню бабусю, яка мешкає на території Копайгородської територіальної громади (Вінницька область), напав невідомий.

"Він постукав до бабусі, а коли вона відчинила двері, схопив її за шию, почав бити та душити, погрожував розправитися ножем, вимагаючи гроші. Безпомічна жінка віддала йому останні 300 гривень", - розповіли у поліції.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявися 27-річний мешканець цього ж села.

Оперативники з’ясували, що після вчинення злочину він поїхав на Харківщину.

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Слідчі заочно повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій), та звернулися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу - взяття під варту, яке суд задовільнив.

24 березня у м. Первомайський (Харківська область) на території одного з приватних підприємств, де зловмисник працевлаштувався трактористом, його затримали бійці вінницького КОРДу. У вчиненому зловмисник зізнався.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За цей злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Тетяна Поляковська