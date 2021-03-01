У понеділок, 1 березня, нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП.Читайте такожДубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на інформацію джерел у правоохоронних органах.
Як зазначається, аварія сталася на об'їзній дорозі поблизу міста Стрий Львівської області. Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував нардеп, зіткнувся з Jeep Compas на трасі Київ-Чоп.
Унаслідок ДТП пошкоджено двері та бампер авто. "Наразі підтвердженої інформації щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, ДТП сталася близько 6:30.
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