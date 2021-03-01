Наразі підтвердженої інформації щодо постраждалих в аварії немає.

У понеділок, 1 березня, нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП.Читайте такожДубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на інформацію джерел у правоохоронних органах.

Як зазначається, аварія сталася на об'їзній дорозі поблизу міста Стрий Львівської області. Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував нардеп, зіткнувся з Jeep Compas на трасі Київ-Чоп.

Унаслідок ДТП пошкоджено двері та бампер авто. "Наразі підтвердженої інформації щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, ДТП сталася близько 6:30.

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Автор: Ольга Робейко