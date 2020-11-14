В Одесі суд заарештував чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, які налагодили схему масштабного поширення особливо небезпечних наркотиків.
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Як передає УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за клопотанням прокуратури взяті під варту організатор і троє членів організованої злочинної групи, підозрювані в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті психотропних речовин (ч.3 ст.307 КК України).
Масштаби злочинної діяльності
За версією слідства, підозрювані, починаючи з 2018 року, об'єдналися в стійку організовану групу з метою незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - на території Одеси, Миколаєва та Херсона.
Відзначається, що зловмисники реалізовували "товар" через сайти та телеграм-канали, назви яких в якості реклами наносили найняті "співробітники" на стіни будівель, у тому числі житлових.
Як працювала злочинна схема
Клієнтам надавалася можливість вибрати товар, отримати консультацію по ньому, вказати адресу "закладки" і зробити оплату через зручну для себе платіжну систему. Після оплати та підтвердження платежу, покупцеві на номер мобільного телефону надходило смс-повідомлення, в якому був код авторизації. Цей код покупцеві потрібно було ввести у відповідне поле на сайті, де здійснювався замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування "закладки" з придбаним психотропною речовиною.
Під час обшуків приміщень та автомобілів дилерів правоохоронці вилучили кошти в національній та іноземній валюті майже 90 тисяч доларів, понад 2,5 кілограми PVP, понад 15 г канабісу, 2 пакети галюциногенних грибів, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, 4,5 тисячі банківських карток, на які переводилися кошти клієнтів та інше.
Що цьому передувало
- 13 листопада поліція заявила про викриття ОЗУ, що займалася збутом особливо небезпечних наркотичних засобів. У членів групи повели понад 20 обшуків в Одесі, Києві, Запоріжжі.
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