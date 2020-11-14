Зловмисники реалізовували "товар" через сайти та телеграм-канали, назви яких в якості реклами писали найняті "співробітники" на стіни будівель, у тому числі житлових.

В Одесі суд заарештував чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, які налагодили схему масштабного поширення особливо небезпечних наркотиків.

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Як передає УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за клопотанням прокуратури взяті під варту організатор і троє членів організованої злочинної групи, підозрювані в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті психотропних речовин (ч.3 ст.307 КК України).

Масштаби злочинної діяльності

За версією слідства, підозрювані, починаючи з 2018 року, об'єдналися в стійку організовану групу з метою незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин - PVP - на території Одеси, Миколаєва та Херсона.

Відзначається, що зловмисники реалізовували "товар" через сайти та телеграм-канали, назви яких в якості реклами наносили найняті "співробітники" на стіни будівель, у тому числі житлових.

Як працювала злочинна схема

Клієнтам надавалася можливість вибрати товар, отримати консультацію по ньому, вказати адресу "закладки" і зробити оплату через зручну для себе платіжну систему. Після оплати та підтвердження платежу, покупцеві на номер мобільного телефону надходило смс-повідомлення, в якому був код авторизації. Цей код покупцеві потрібно було ввести у відповідне поле на сайті, де здійснювався замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування "закладки" з придбаним психотропною речовиною.

Під час обшуків приміщень та автомобілів дилерів правоохоронці вилучили кошти в національній та іноземній валюті майже 90 тисяч доларів, понад 2,5 кілограми PVP, понад 15 г канабісу, 2 пакети галюциногенних грибів, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, 4,5 тисячі банківських карток, на які переводилися кошти клієнтів та інше.

Що цьому передувало

13 листопада поліція заявила про викриття ОЗУ, що займалася збутом особливо небезпечних наркотичних засобів. У членів групи повели понад 20 обшуків в Одесі, Києві, Запоріжжі.

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Автор: Лариса Козова