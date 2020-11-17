Від дій учасників злочинного угруповання постраждали п’ятеро дітей.

На Дніпропетровщині заарештовано учасника злочинного угруповання, причетного до розбещення, ґвалтування та створення порнографії за участі неповнолітніх.

Читайте такожНа Вінниччині сімейна пара облаштувала порностудію під дитячу модельну агенцію (фото, відео)Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, співробітники управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції та прокуратурою регіону викрили чоловіка, який разом із спільниками, вчиняв кримінальні правопорушення, пов’язані з сексуальним насильством відносно дітей.

«За попередніми підрахунками, п’ятеро правопорушників виготовили понад тисячу фото та відеофайлів порнографічного характеру, зі сценами сексуального насильства за участі неповнолітніх. Від дій зловмисників постраждали п’ятеро дітей у віці від 10 до 14 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали цього року раніше.

За відомостями поліції, за місцем мешкання фігуранта проведено обшук та вилучено речові докази.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Світлана Макринська