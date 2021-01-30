Попередньо встановлено, що ймовірно стався вибух газоповітряної суміші в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі.

У місті Кам’янське Дніпропетровської області сьогодні стався вибух в одній з квартир на п’ятому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Постраждали двоє людей, в тому числі підліток.

Читайте такожУ Павлограді внаслідок пожежі в гуртожитку постраждали троє осіб (фото)Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. «30-го січня о 11:37 надійшло повідомлення про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Матросова Південного району міста Кам’янське», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що ймовірно стався вибух газоповітряної суміші в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку. Вибухом зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах та двері. Руйнування несучих конструкцій не виявлено.

«Внаслідок вибуху постраждали дві особи, з них одна дитина, а саме: чоловік, 1991 року народження, з однокімнатної квартири, де стався вибух; та хлопець, 2004 року народження, з двокімнатної сусідньої квартири. Рятувальники за допомогою м’яких нош власноруч винесли по сходам чоловіка з однокімнатної квартири. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дитину врятовано сусідами», - зазначили в ГУ ДСНС.

Постраждалих госпіталізовано до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Під’їзд відключено від газопостачання.

Причина вибуху встановлюється.

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Автор: Тамара Отовська