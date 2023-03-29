Зловмисник - колишній правоохоронець, зазначили у Державному бюро розслідувань.

У Харкові затримали екс-правоохоронця, який під час окупації Ізюма працював на російських окупантів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. У повідомленні зазначається, що він під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації.

"Чоловік почав домовлятися з росіянами одразу після того, як вони окупували місто. Він виторгував собі посаду начальника відділу природних ресурсів та екології місцевої окупаційної адміністрації. Аби догодити загарбникам він особисто зустрічався із місцевими жителями та вмовляв їх так само працювати на ворога, обіцяючи, що "посад вистачить всім", - інформує ДБР.

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За даними правоохоронного відомства, він проводив інвентаризацію водних об’єктів, шукав власників місцевих ставків та озер для того аби отримувати "данину" для себе та на користь окупантів.

У ДБР повідомили, що після звільнення Ізюма він почав переховуватися і був затриманий у Харкові. Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Ситуація в Харківській області - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2022 року Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території регіону.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення.

За даними СБУ, станом на початку року на українській землі викрито понад 600 посіпак РФ, які займалися шпигунсько-підривною діяльністю.

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