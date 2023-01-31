Російський агент фіксував наслідки "прильотів" й відправляв "звіти" окупантам.

Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Про це повідомила прес-служба СБУ й показала фото зловмисника.

Пособником рашистів виявився депутат Сіверської міської ради. З жовтня 2022-го року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. За цими даними окупанти проводили прицільні ракетні удари по українських містах.

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Російський агент фіксував наслідки "прильотів" й відправляв "звіти". Зловмисник "погорів" на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки. Наразі суд обрав запобіжний захід депутату у вигляді тримання під вартою.

Історії зі зрадниками в Україні

Раніше СБУ затримала колишнього беркутівця, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Зазначається, що після 24 лютого 2022-го року він розпочав з власної ініціативи збирати інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка.

Також правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману на Донеччині.

Крім того, поблизу об’єкта критичної інфраструктури Харкова було затримано російського агента, який коригував ракетні удари по місту.

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