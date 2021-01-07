У Львові двоє мешканців Києва нанесли графіті на підпірну стіну меморіалу Небесної сотні.
Про це повідомила прес-служба патрульної поліції регіону.
Інцидент стався близько третьої ранку в середу. Копи, проїжджаючи повз меморіал, помітили двох осіб, що вчиняли акт вандалізму.
"Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку. Осіб супроводили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за ст. 152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
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