Потерпілий і його батьки від написання заяви в поліції відмовилися.

У професійному коледжі культури і мистецтв Мелітополя студенти знущалися з одногрупника й викладали відео в TikTok.

Про це повідомляє ТСН. Про факт булінгу стало відомо від однокурсників жертви, які надіслали відео в місцеві Телеграм-канали.

"Про мого одногрупника зняли ось це відео. Відео у відкритій групі. Над хлопчиком знущаються, і про це всі знають, але "ти мужик, ти не підеш скаржитися?". Як можна допомогти з боку? Тільки не пишіть, що це - просто жарт. Знущаються з початку навчального року. Але була періодично дистанційка, тому не можна сказати, що це було часто. Але періодично це повторюється, все гуртожиток знає та ірже, ніхто не заступиться", - написав Анонім.

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На одному з опублікованих відео хлопець лежить на ліжку, а інший студент коледжу імітує з ним статевий акт. На ще одному записі йому дають ляпаси під сміх оточуючих людей.

Реакція поліції

Речник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська розповіла про реакцію правоохоронців на інцидент.

"За фактом матеріали були внесені єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Мелітопольського РУП. Співробітниками ювенальної превенції розпочато перевірку", - зазначила вона.

Учасників подій опитали. Це студенти 1-3 курсів, які проживають в гуртожитку. Вони кажуть, що відео знімали наприкінці минулого року - "для розваги". При цьому передбачуваний потерпілий - 16 річний хлопець - факт булінгу спростував. Його батьки також відмовилися писати заяву в поліцію.

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Автор: УНІАН