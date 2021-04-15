Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса, що перевозив шість трун з померлими.

На Миколаївщині внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса, що перевозив тіла померлих від COVID-19, та автомобіля пошти загинула людина.

Читайте такожУ Харкові на ходу загорілася маршрутка з людьми (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що сьогодні, 15 квітня, близько 06:05 на автодорозі Н-11 «Миколаїв – Дніпро» біля с. Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти «Фотон Кобальт» та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID-19 (у трунах).

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич автомобіля «Фотон Кобальт», зазнав травмувань та госпіталізований», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

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Автор: Світлана Макринська