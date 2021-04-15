На Миколаївщині внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса, що перевозив тіла померлих від COVID-19, та автомобіля пошти загинула людина.
Читайте такожУ Харкові на ходу загорілася маршрутка з людьми (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що сьогодні, 15 квітня, близько 06:05 на автодорозі Н-11 «Миколаїв – Дніпро» біля с. Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти «Фотон Кобальт» та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від COVID-19 (у трунах).
«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич автомобіля «Фотон Кобальт», зазнав травмувань та госпіталізований», - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).
Вас також можуть зацікавити новини
- Миколаївець влаштував пробіжку перед трамваєм, на який не встиг (відео)
- У Львові мати з немовлям потрапили в аварію дорогою на операцію
- Нацполіція розслідує справу проти головного детектива НАБУ, який на смерть збив людину
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram