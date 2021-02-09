В Одеській області до 10 років в'язниці засуджено обвинуваченого у скоєнні ДТП, в якому в 2019 році загинули 9 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Овідіопольський районний суд виніс вирок 5 лютого.
Зазначається, що Іллічівська місцева прокуратура підтримувала обвинувачення в суді проти водія автопоїзда, причетного до ДТП, яка сталася в Овідіопольському районі у вересні 2019 року.
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"Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області порушника визнано винним і засуджено до 10 років ув'язнення", - заявили в прес-службі.
У прокуратурі додали, що автопоїзд "DAF TE 95 XF 430" з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.
Встановлено, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечну швидкість, не врахував завантаженість автомобіля і, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.
В результаті сталося зіткнення з маршрутним таксі Mercedes-Benz 312 D, яке від удару відкинуло за межі проїжджої частини. Водій мікроавтобуса і вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.
Смертельна ДТП під Одеською: деталі
- 21 вересня 2019 року в Овідіопольському районі Одеської області в результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 9 осіб, в тому числі - неповнолітній, ще четверо були госпіталізовані у тяжкому стані.
- Водія вантажівки затримали, а потім помістили в СІЗО без права застави.
- Підозрюваний стверджував, що правила дорожнього руху не порушував, швидкість не перевищував, а дорожнє покриття було в незадовільному стані.
- За його словами, двома зустрічним смугам йшов суцільний потік транспорту, і він не міг піти на обгін, оскільки затор становив близько 2 км.
- Водій також наполягав на технічній експертизі обох транспортних засобів.
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