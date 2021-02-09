У страшній аварії загинули водій маршрутного таксі і вісім пасажирів, серед яких - неповнолітній.

В Одеській області до 10 років в'язниці засуджено обвинуваченого у скоєнні ДТП, в якому в 2019 році загинули 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Овідіопольський районний суд виніс вирок 5 лютого.

Зазначається, що Іллічівська місцева прокуратура підтримувала обвинувачення в суді проти водія автопоїзда, причетного до ДТП, яка сталася в Овідіопольському районі у вересні 2019 року.

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"Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області порушника визнано винним і засуджено до 10 років ув'язнення", - заявили в прес-службі.

У прокуратурі додали, що автопоїзд "DAF TE 95 XF 430" з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства.

Встановлено, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечну швидкість, не врахував завантаженість автомобіля і, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу.

В результаті сталося зіткнення з маршрутним таксі Mercedes-Benz 312 D, яке від удару відкинуло за межі проїжджої частини. Водій мікроавтобуса і вісім пасажирів загинули на місці від отриманих травм.

Смертельна ДТП під Одеською: деталі

21 вересня 2019 року в Овідіопольському районі Одеської області в результаті зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 9 осіб, в тому числі - неповнолітній, ще четверо були госпіталізовані у тяжкому стані.

Водія вантажівки затримали, а потім помістили в СІЗО без права застави.

Підозрюваний стверджував, що правила дорожнього руху не порушував, швидкість не перевищував, а дорожнє покриття було в незадовільному стані.

За його словами, двома зустрічним смугам йшов суцільний потік транспорту, і він не міг піти на обгін, оскільки затор становив близько 2 км.

Водій також наполягав на технічній експертизі обох транспортних засобів.

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Автор: Лариса Козова