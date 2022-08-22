Вони також повідомили окупантам координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій російські військові завдали ракетного удару.

На Донеччині затримано двох розвідувальників позицій реактивних систем залпового вогню "HIMARS".

Про це інформує прес-служба СБУ.

Повідомляється, що у ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону.

Вони розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Крім того, зрадники збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

За їхньою "наводкою" російські окупанти здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове.

За даними слідства, зловмисники тримали зв’язок з бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях сходу України.

"Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої "народної міліції днр", надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу "Вконтакте"". - сказано у повідомленіі.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що спецоперацію проводили підрозділи СБУ Черкаської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала у Слов’янську росіянина, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів Збройних сил України, насамперед артилерії, на Донеччині.

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