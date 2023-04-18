Сумку з дитиною знайшли біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків.

У передмісті Одеси знайшли сумку з немовлям.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у правоохоронних органах. Зокрема, 16 квітня до поліції надійшло повідомлення від жителів села Фонтанка Одеського району про те, що біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків знайдено сумку з дитиною.

"Люди почули дитячий плач, підійшли до сумки, яку залишили невідомі, та побачили немовля", - поінформували правоохоронці.

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На місці події працювали поліцейські та "швидка", хлопчика доставлено до лікарні, де його обстежують. Наразі розшукується матір дитини. Також у соцмережах очевидці оприлюднили фото дитини.

Як повідомили у прес-службі мерії Одеси, новонароджений хлопчик реанімаційних заходів не потребував. "Для подальшого обстеження та необхідних медичних процедур дитину переведено до міської дитячої лікарні №2, де є сучасне відділення інтенсивної терапії для новонароджених, оснащене новітнім обладнанням. Наразі стан дитини стабільний, зріст хлопчика 52 см, вага близько 3 500 грамів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитина народжена поза стаціонарним медичним закладом. Після завершення лікування її подальша доля буде вирішуватися згідно з чинним законодавством.

Цікаві новини Одеси - зараз це варто знати

11 квітня стало відомо, що у місті Доброслав Одеської області трапилася сімейна трагедія - психічно хворий чоловік, 1965 р. н, вбив та випатрав свою 88-річну матір. Жінку знайшли вбитою у себе вдома, там само перебував і її хворий син. Підозрюваного у вбивстві затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України - "Навмисне вбивство".

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