Прикраси намагалися вивезти з України двоє громадян Туреччини.

У морському порту «Чорноморськ» (Одеська область) виявлено понад 5 кг контрабандних ювелірних виробів з бурштином.

Читайте такожУ порту на Одещині вилучили партію контрабандного бурштинуЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, вчора близько 22:00 у порту «Чорноморськ» прикордонники спільно з митниками у двох вантажівках виявили партію бурштину.

Як зазначається, бурштин виявлено при оформленні вантажних автомобілів на виїзд до Туреччини.

«Для проходження прикордонного контролю прибули дві вантажівки турецької реєстрації з вантажем «деревина». Однак в кожному причепі цих автомобілів правоохоронці виявили по 3 поліетиленових пакети з готовими виробами з бурштину (намиста - УНІАН), які були ретельно заховані серед палетів з деревиною», - повідомили в загоні.

Незаконно вивезти з України ювелірні вироби намагалися водії цих вантажівок, обидва - громадяни Туреччини.

Усього з причепів прикордонники вилучили 6 поліетиленових пакетів з готовими виробами з бурштину. Загальна вага виявленого становить 5,2 кг.

Зараз вироби вилучено встановленим порядком та передано митниці.

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Автор: Лариса Козова