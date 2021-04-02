За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей.

Сьогодні в Суворовському районі Одеси через вибух газу в квартирі сталося часткове руйнування житлового будинку, є постраждалі.

Читайте такожУ Запоріжжі стався обвал у 6-поверховій офісній будівлі (відео)Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, приблизно о 14:40 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що в провулку Хуторський сталося загоряння в квартирі триповерхового житлового будинку.

Як з'ясувалося, у квартирі на другому поверсі сталося займання і вибух газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху пошкоджена опорна стіна і сходова клітка.

Проводилась евакуація людей через двері та вікна по автодрабині. Загалом евакуйовано 15 осіб.

Пожежу о 15:15 локалізовано та о 15:31 ліквідовано на площі 50 кв. м.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей. Інформація про потерпілих уточнюється.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова