Серед постраждалих у ДТП на Прикарпатті є діти.

Внаслідок зіткнення на Прикарпатті рейсового автобуса з автомобілем госпіталізовано 16 людей, з них шестеро - діти, є жертва.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні сказано, що вчора ввчечері у с. Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області сталася ДТП.

Відео дня:

"Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя. 16 постраждалих з автобуса було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебувало 22 людини", - повідомляє ДСНС.

У повідомленні сказано, що всі обставини встановлюють правоохоронці.

Раніше стало відомо, що у Румунії перекинувся автобус з українцями, які поверталися на Батьківщину, були госпіталізовані 23 особи.

Вас також можуть зацікавити новини: