За версією слідства, вбивство сталося через ревнощі / фото УНІАН

На Тернопільщині до довічного позбавлення волі засуджено обвинуваченого у вбивстві 18-річної дівчини, яке сталося у 2019 році.

Читайте такожЖорстоке вбивство студентки у Львові: підозрюваного взяли під вартуЯк повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, відповідний вирок ухвалила учора колегія суддів Теребовлянського районного суду.

«Прокурором у суді доведено, що восени 2019 року житель одного із сіл Теребовлянського району кухонним ножем, який заздалегідь узяв із дому, наніс своїй 18-річний знайомій численні удари у життєво важливі органи. Це сталось на очах друзів дівчини. Один із присутніх намагався заступитись за неї, в результаті теж отримав ножове поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через отримані травми потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Травму хлопця кваліфікували як легке тілесне ушкодження.

Вбивство студентки на Тернопільщині: що відомо

  • 14 вересня 2019 року у селі Воля Теребовлянського району 34-річний чоловік напав з ножем на дівчину, з якою він зустрічався кілька років.

  • Пара не спілкувалася близько трьох тижнів, оскільки дівчина поїхала до Тернополя, де навчалася на другому курсі місцевого вишу.

  • Інцидент стався на очах її подруг та друзів, з якими вона приїхала додому. Чоловік підбіг з ножем до дівчини та став наносити їй удари. Потерпіла отримала близько десяти ножових поранень.

  • Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Ключовою версією слідства було убивство через ревнощі.

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Автор: Андрій Вацик