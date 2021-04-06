Також зловмисник поранив ножем хлопця, який намагався заступитись за дівчину.

На Тернопільщині до довічного позбавлення волі засуджено обвинуваченого у вбивстві 18-річної дівчини, яке сталося у 2019 році.

Читайте такожЖорстоке вбивство студентки у Львові: підозрюваного взяли під вартуЯк повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, відповідний вирок ухвалила учора колегія суддів Теребовлянського районного суду.

«Прокурором у суді доведено, що восени 2019 року житель одного із сіл Теребовлянського району кухонним ножем, який заздалегідь узяв із дому, наніс своїй 18-річний знайомій численні удари у життєво важливі органи. Це сталось на очах друзів дівчини. Один із присутніх намагався заступитись за неї, в результаті теж отримав ножове поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через отримані травми потерпіла померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Травму хлопця кваліфікували як легке тілесне ушкодження.

Вбивство студентки на Тернопільщині: що відомо

14 вересня 2019 року у селі Воля Теребовлянського району 34-річний чоловік напав з ножем на дівчину, з якою він зустрічався кілька років.

Пара не спілкувалася близько трьох тижнів, оскільки дівчина поїхала до Тернополя, де навчалася на другому курсі місцевого вишу.

Інцидент стався на очах її подруг та друзів, з якими вона приїхала додому. Чоловік підбіг з ножем до дівчини та став наносити їй удари. Потерпіла отримала близько десяти ножових поранень.

Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Ключовою версією слідства було убивство через ревнощі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Вацик