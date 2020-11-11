Чоловік прийшов до жінки додому, щоб завершити процес нанесення татуювання. Через сварку, яка виникла між ними під час спілкування, він накинувся на татуювальницю і почав завдавати удари ножем. На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив 99 колото-ріжучих ран. Жінка померла внаслідок масивної втрати крові. На її шиї також виявили сліди від укусів іклами.