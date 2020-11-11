У Тернополі обвинуваченого у жорстокому вбивстві 27-річної власниці тату-салону засудили до довічного ув’язнення.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні виніс Тернопільський міськрайонний суд.
Читайте такожДемон-убивця: Тернопільщина вражена резонансним злочиномЗазначається, що чоловіка визнано винним у скоєнні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч.2 ст. 115 ККУ), та засуджено до довічного ув’язнення.
Також його зобов’язали сплатити рідним загиблої 500 тис. грн.
Жорстоке вбивство власниці тату-салону у Тернополі: що відомо
- 16 квітня 2019 року у Тернополі у власній квартирі з численними ножовими пораненнями виявили тіло 27-річної власниці тату-салону Тетяни Подашевської. У вбивстві жінки обвинуватили 26-річного тернополянина Андрія Горбатюка.
Чоловік прийшов до жінки додому, щоб завершити процес нанесення татуювання. Через сварку, яка виникла між ними під час спілкування, він накинувся на татуювальницю і почав завдавати удари ножем. На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив 99 колото-ріжучих ран. Жінка померла внаслідок масивної втрати крові. На її шиї також виявили сліди від укусів іклами.
Нападника затримали та заарештували. Чоловік має незвичну зовнішність – у нього розрізаний навпіл язик, гострі ікла, змінена форма вух, а також зроблений татуаж очей.
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