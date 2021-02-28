За словами очевидців, пошкоджено п'ять-шість автомобілів / фото Думская
В Одесі на автостоянці обвалилася частина кам'яної огорожі, пошкодивши кілька автомобілів.
Читайте такожУ Рівному п’яному пішоходу зламали ніс, щоб провчитиЯк передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили очевидці.
Зазначається, що частина 3-метрової огорожі впала на припарковані машини на вулиці Середній, 62.
За словами очевидців, пошкоджено п'ять-шість автомобілів.
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