Конструкція макету динозавра згоріла повністю, наразі пожежу вже ліквідовано.

У Києві, на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), під час пожежі загорівся макет динозавра. Про це у коментарі УНІАН розповіла тимчасова виконувачка обов'язків речниці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві Марина Коцупей.

"До нас надійшло повідомлення про те, що на території ВДНГ виникло загоряння декорацій - макету динозавра. На загальній площі 30 квадратних метрів з розповсюдженням вогню на поруч розташований дерев’яний паркан", - зазначила вона.

Вона розповіла, що пожежу вже ліквідовано. Жертв чи постраждалих унаслідок НП немає. Але конструкція макету динозавра згоріла повністю.

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Як повідомлялося, у штаті Аризона у Сполучених Штатах Америки вчені зі Смітсонівського інституту виявили скам'янілості найдавнішого з відомих птерозаврів у Північній Америці. Також було знайдено цілу екосистему скам'янілостей, вік яких перевищує 200 мільйонів років.

Так, серед 1 тис. 200 окремих скам'янілостей учені виявили новий вид птерозавра, який жив 209 мільйонів років тому. Його ідентифікували як Eotephradactylus mcintireae. Це найдавніший птерозавр, коли-небудь знайдений у Північній Америці.

Зуби Eotephradactylus mcintireae збереглися досить добре, що дало палеонтологам більше відомостей про те, як жили найбільш ранні птерозаври.

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