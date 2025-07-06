Інцидент стався на території підприємства недалеко від ТЕЦ.

Пожежа на лівому березі Дніпра у Києві справді не має жодного стосунку до ТЕЦ-6. Подробиці події повідомила у Фейсбук Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській в Деснянському районі рятувальники отримали о 16:13.

"На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м", – йдеться у повідомленні.

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Про постраждалих, як і про можливі причини пожежі, рятувальники нічого не кажуть.

А ось голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов у своєму телеграм повідомив, що пожежа сталася у вагончику охоронця на підприємстві неподалік в ТЕЦ.

"На Пухівській 1-А вибухнула цистерна з мастилом, пошкоджено 1 автомобіль, попередньо потерпілі відсутні. Замкнула проводка, під час тушіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом", – написав він.

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Як писав УНІАН, в Угорщині потрапив в аварію автобус із підлітками з України. Із 17 дітей двоє отримали тяжкі травми. Їх шпиталізували до місцевих лікарень.

Також ми розповідали, що напередодні в Одесі вибухнула автівка. Постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу.

Пізніше з’ясувалося, що це був теракт, організований російськими спецслужбами. Ціллю був працівник оборонного підприємства, а виконавцем – 22-річний мешканець Запоріжжя.

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