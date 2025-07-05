У соцмережах пишуть, що постраждалий чоловік є військовим.

Сьогодні в Одесі вибухнула автівка, коли в неї сів чоловік. Як повідомили у регіональному главку Нацполіції, подія сталася у Київському районі міста.

Повідомлення про вибух автомобіля марки Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 зранку 5 липня. За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. За даними правоохоронців, наразі йому надається медична допомога.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

"Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", - наголосили в поліції.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що вибух стався біля на Варненській,17д, а постраждалий нібито військовослужбовець.

"Військовий сів у машину та вибухнув", - йдеться у повідомленні.

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6 червня в Березівському районі Одеської області на трасі Березівка ​​– Доброслав стався вибух автомобіля, в результаті чого загинув керівник четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олег Номеровський

Повідомлялося, що це був в цілеспрямований підрив. Військовий на момент трагедії перебував у відпустці.

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