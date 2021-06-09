До поліції надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту Метро на пішохідній зоні.

Поліція перевіряє інформацію про підозрілу знахідку біля мосту «Метро».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту «Метро» на пішохідній зоні. Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб та відомств", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб. Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляє «Сегодня», мост Метро перекрили.

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"Мінування" мосту Метро

18 вересня 2019 року у Києві на мосту Метро через Дніпро Олексій Белько погрожував зброєю і заявляв про намір підірвати міст. Рух транспорту мостом було закрито. Силовики провели спецоперацію із залученням БТР, поліцейських катерів і дронів.

Поліція кваліфікувала загрози як підготовку до теракту.

Чоловіка затримали, вибухівки при ньому не знайшли. Під час затримання він опору не чинив, тому правоохоронці вогонь не відкривали. Затриманий виявився колишнім військовослужбовцем.

19 вересня начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліція зняла з Белька підозру в тероризмі. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст. 296) та неправдиве повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259) Кримінального кодексу.

Затриманий розповів поліції про проблеми в особистому житті, відсутність роботи і засобів для існування.

Згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

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Автор: Денис Прядко