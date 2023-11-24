Для придушення акцій протесту Євромайдану Росія направила в Україну своїх емісарів, представників ФСБ, а також близько 11 тисяч гранат.

Ідея розігнати студентський "майдан" належала РФ і була нав’язана керівництву України. Москва надіслала своїх емісарів в Україну, щоб розпалити заворушення.

Про це сказав заступник керівника управління ДБР у справах "Майдану" Артем Яблонський в інтерв’ю, що транслювалось в ефірі телемарафону Єдиних новин.

Він зазначив, що 21 листопада 2013 року, коли уряд Миколи Азарова відмовився від євроінтеграції і оголосив про своє рішення, розпочалися акції протесту, а влада Януковича відразу почала готуватись до використання сил та засобів правоохоронних органів для протидії "майдану". Так, вже 22 листопада 2013 р. в Україні вводиться, за рішенням глави СБУ, підвищений рівень готовності і потенційна ступінь терористичної загрози.

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"Розслідуванням однозначно встановлено, що ідея розігнати студентів наприкінці листопада була з боку Російської Федерації. А Україну для цього лише використали, нав’язавши і створивши для цього умови, поставивши відповідні ультиматуми керівникам держави і керівництву правоохоронних органів. Для цього дійсно залучалися українські правоохоронці. Однак Росія постійно це контролювала через керівництво держави і керівників правоохоронних органів. А також надсилала сюди своїх емісарів для контролю і надання методичної допомоги, яким чином правильно розганяти акції протесту", - розповів Яблонський.

За його словами, тодішній голова Київської міської держадміністрації та заступник секретаря РНБО приїхали у кабінет начальника Київської міліції і схилили його до використання сил і засобів міліції для розгону студентів.

"Схилили віддати відповідний наказ переконаннями, погрозами, примушуванням", - зауважив Яблонський, додавши, що заступника секретаря РНБО, який був генерал-майором в запасі, кадровим офіцером КДБ СРСР, спеціально відрядили від КДБ в органи влади України, і його готували до протидії акціям протесту завчасно, ще до їх початку.

Наразі він обвинувачується в Україні у перевищенні влади працівника правоохоронних органів із застосуванням насильства і у незаконній протидії акціям протесту. Як уточнив Яблонський, щодо справ "Майдану" - він є фігурантом одного кримінального провадження, однак ще є відоме кримінальне провадження за підозрою його у вчиненні державної зради вже в подіях 2022-2023 років.

Представник ДБР повідомив також, що 13-15 грудня 2013 року в Україну прибула перша партія ФСБ РФ у складі 20 осіб, які сприяли органам Служби безпеки України, на той час внутрішнім військам, у протидіях акціям протесту. Крім того, встановлено, що в січні 2014 р. до України прибули два борти з російськими світлошумовими, газовими гранатами теж для протидії "майданівцям". Грант було доставлено тоді близько 11 тисяч. 127 учасників протесту від тих гранат отримали тілесні ушкодження.

Водночас Яблонський повідомив, що з початком повномасштабної війни ДБР звернулось до суду і суд надав дозвіл на передачу 8,5 тисяч гранат з тих партій для використання проти російського агресора в умовах воєнного стану.

"І зараз лендліз від Росії таким чином працює проти самої Росії", - зазначив він.

За даними Яблонського, якщо говорити по подіям 30 листопада 2013 р., то до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо трьох високопосадовців: заступника секретаря РНБО, двох командирів рот - автотранспортної роти, який надалі очолив спецпідрозділ поліції особливого призначення, та другого - який крім розгону студентського "майдану" надалі ще вчиняв розстріли громадян 20 лютого 2014 р. Крім того, до суду скеровано обвинувальні акти ще відносно 14 осіб, 13 з яких за очною процедурою, за участь у розгромі студентського "майдану".

Яблонський повідомив, що встановлено 20 осіб, які на даний час воюють проти України, з-поміж колишніх співробітників "Беркута".

ДБР майже завершило розслідування щодо Революції Гідності

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, коли відзначається День Гідності та Свободи в Україні, у Державному бюро розслідувань заявили, що знаходиться на фінішній прямій розслідування фактів силових придушень масових акцій протестів під час Революції гідності у листопаді 2013-лютому 2014 років.

Як повідомили у ДБР, за останні 10 років було порушено 82 кримінальні провадження і відносно 49 осіб винесено 40 вироків.

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