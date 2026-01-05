У Німеччині затримали екснардепа, який був у розшуку за відмивання коштів

У ДБР зазначають, що строк його екстрадиції в Україну у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, якого ДБР оголосило в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У повідомленні не згадується прізвище, але раніше джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначало, що йдеться про екснардепа від фракції Блок Петра Порошенка Руслана Демчака.

У ДБР нагадали, що екснардепу у 2023 році було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

"За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі. Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці наголошують, що разом зі спільниками він вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їхнього походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі.

"Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк (ч. 3 ст. 209 КК України)", - наголошують в ДБР.

Також зазначається, що екснардепу інкримінують пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України).

У ДБР додають, що після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього. У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

У ДБР також повідомили, що строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.

Що відомо про викриття нардепа

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року екснардепу від фракції Блок Петра Порошенка Руслану Демчаку правоохоронці повідомили про підозру за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначали, що йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. За даними МВС, зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

