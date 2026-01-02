Зеленський доручив Верховній Раді підготувати реформу ДБР

Законопроєкт має бути напрацьований вже у січні.

Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді підготувати реформу Державного бюро розслідувань. Про це він написав у своєму Telegram.

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", - зауважив Зеленський.

Перевірки в ДБР: що відомо

Нагадаємо, на тлі оприлюднення детективами НАБУ та САП так званих "плівок Міндіча", Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку.

Відео дня

Зокрема заявлялося, що буде перевірятися факт можливого отримання неправомірної вигоди працівниками ДБР, тиску на окремих посадовців, а також проведення обшуків на замовлення "фігурантів".

"ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів", - заявила тоді радниця директора ДБР з комунікації Тетяна Сапьян.

Вас також можуть зацікавити новини: