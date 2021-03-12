Дівчатам вдалося самостійно вибратися з води.

У Калуші Івано-Франківської області дві дівчини провалилися під лід, намагаючись врятувати собаку.

Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Інцидент стався напередодні на Коломийському міському озері. До рятувальників надійшла інформація про те, що на водоймі знаходиться собака і вона потребує допомоги.

Читайте такожУ Запоріжжі двоє дітей провалилися під кригу

"Для надання допомоги вирушили рятувальники в кількості двох осіб. По прибуттю на місце події було встановлено, що собаці надавали допомогу дві місцеві мешканки віком 15 і 20 років, які врятували собаку, проте самі провалилися під лід", - йдеться в повідомленні.

Дівчатам вдалося самостійно вибратися з води. Від надання медичної допомоги вони відмовилися.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко