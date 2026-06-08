СБУ затримала чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві (фото)

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки спільно із Нацполіцією по "гарячих слідах" затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Як повідомив пресцентр СБУ, подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.

За даними слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.

Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

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Зазначається, що оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вибух на пошті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 червня на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва вибухнула одна з посилок. Вибух стався зранку, 5 червня, на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок. Внаслідок інциденту одна людина загинула, а саме - 59-річний чоловік. Ще двох людей віком 37 та 41 рік були травмовані.

Працівник "Нової пошти" Микола, який працював на зміні, розповів, що вибух стався, коли вони з колегами вивантажували посилки.

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