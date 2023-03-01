Українські правоохоронці показали, як чоловік зраджував Україну.

СБУ у середу, 1 березня, затримала інформатора російської воєнної розвідки в Донецький області та оприлюднила докази його "зради": йдеться про мешканця міста Мирноград, який організував справжнє приватне листування з ворожими бойовиками.

Співробітники СБУ уточнили, що зрадник України повідомляв окупантам дані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він "зливав" інформацію щодо розміщення важливих об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини, яку потім окупанти використали для обстрілу України.

Листування з бойовиками українець вів через анонімні телеграм-канали. Воєнна розвідка РФ вийшла на "крота-зрадника", помітивши його прокремлівські погляди у заборонених соціальних мережах.

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В СБУ повідомили, що виявили докази листування з агресором під час обшуків особистого місця проживання українця. Він не видалив дані зі свого мобільного телефону:

Затримання зрадників України з боку СБУ - останні випадки

Нагадаємо, що наразі правоохоронці й, зокрема, співробітники СБУ продовжують масові затримання зрадників, які свого часу вирішили співпрацювати з армією РФ у знищенні України.

Нещодавно на українській території СБУ навіть заарештувала активи російського бізнесмена, який займався фінансуванням випробувань ворожих ракет.

Також розвідники заарештували в Миколаєві агента РФ, який мав псевдонім "Шакал". Чоловік відзначився особливим лицемірством: він тренував українських захисників й одночасно "зливав" дані про них РФ.

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