Йдеться про ексчиновницю Херсона, яка віддала ворогу автопарк "швидких". На них Росія депортувала дітей з України.

Правоохоронці затримали пособницю російських окупантів, яка сприяла незаконному вивезенню українських дітей до РФ на "швидких".

2023 року вона виїхала до Львова й оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа. Як повідомили у пресцентрі СБУ, українська спецслужба запобігла втечі спільниці окупантів із Херсона.

Зрадницю вдалося затримати на прикордонному пункті пропуску "Краківець" на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС. Ця жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

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"Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Для цього власноруч підписала відповідне "розпорядження" для видимості законності процедури", - йдеться у повідомленні.

Також фігурантка сприяла окупантам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до Росії. Таким чином маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту.

За даними слідства, також командування окупаційних угруповань залучало "швидкі" для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора. Крім того, напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег Дніпра, де поставили їх "на баланс" адміністрації гауляйтера Сальдо.

Як зазначається, після деокупації Херсона поплічниця ворога залишилась у місті, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом "поза політикою". Проте наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова й оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа. Згодом фігурантка вирішила втекти за кордон через пункт пропуску "Краківець", де її й затримали співробітники Служби безпеки та Національної поліції.

При обшуках за адресами проживання жінки у Львові та Херсоні вилучено флеш-носії та документи із відповідними доказами. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, фігурантка погодилась на співпрацю з ворогом та в червні 2022 року, вона обійняла посаду так званого заступника керівника у створеній окупаційною владою установі - центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На псевдопосаді вона організовувала роботу підпорядкованих їй структурних підрозділів відповідно до протоколів країни-агресора.

"Згодом, реалізуючи власні амбіції, вона отримала посаду "головного позаштатного спеціаліста" за своїм напрямом роботи в окупаційному міністерстві охорони здоров’я області. У жовтні сприяла примусовому переміщенню до окупованого Криму одинадцятьох малолітніх дітей, які перебували у закладі, що здійснював їх медико-соціальний захист. Для цього надала транспорт, а для супроводу залучила фельдшерів", - розповіли у прокуратурі.

У відомстві додають, що через те, що на окуповане лівобережжя було вивезено "швидкі", Херсон тоді залишився без карет швидкої допомоги.

Росія депортує українських дітей через територію Білорусі

З початку повномасштабної війни на територію Білорусі з України вивезено понад 2400 українських дітей. Дітей у віці від шести до 17 років вивозили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Їх розміщували у 13 об'єктах на території Білорусі, серед яких дитячий центр "Дубрава" в Мінській області. Лише там у вересні 2022-травені 2023 року розмістили понад дві тисячі дітей. Ще майже 400 дітей примусово відправили в інші установи.

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