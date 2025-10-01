За словами президента України, аварійна ситуація на станції вже триває сім днів.

Міжнародне агентство з атомної енергії співпрацює з обома сторонами війни в Україні, аби якомога швидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Про це заявив очільник агентства Рафаель Гроссі, передає Reuters.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала критичною, адже російські атаки заважають відновленню електропостачання, яке потрібне для охолодження реакторів та запобігання розплавленню.

"Вже сьомий день - і раніше, до речі, не було такого - аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго", - зазначив глава держави.

За його словами, Україна має інформацію, що один з генераторів вийшов з ладу, оскільки росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

"І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду - Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ - привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", - підкреслив Зеленський.

Раніше український інженер-атомник Олег Коріков попередив про ризик аварії на ЗАЕС. Він зазначив, що наразі запаси дизельного палива та тривалість роботи дизельних генераторів залишаються невідомими, а занепокоєння у експертів викликають системи охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх реакторах та в басейнах витримки.

"‎Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній - всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", - зазначив Коріков.

Водночас експерт з енергетики Михайло Шустер, коментуючи інформацію про те, що на Запорізькій атомній електростанції нібито може статися сценарій Фукусіми через тривалу відсутність зовнішніх постачань електрики, наголосив, що цього не станеться.

"Головне для розуміння: навіть якщо всі 18 аварійних блочних дизелів, 4 загальноблочних і мобільні установки вийдуть з ладу, станції нічого не буде. Залишкові енерговиділення низькі, 500-700 кВт. Якщо нічого не робити днів 20-30 після відключення останнього дизеля, нічого страшного не станеться: активні зони охолоджуватимуться за рахунок випаровування води. Його можна інтенсифікувати зняттям теплоізоляції, розкриттям лючків парогенераторів тощо. Це доведено розрахунками на моделях, які використовують під час аналізу безпеки АЕС", - запевнив Шустер.

