Водночас місцева влада запевняє, що причиною пожежі не була атака дрона.

У російському Ярославлі спалахнув нафтопереробний завод "Ярославнафтооргсинтез", що належить компанії "Славнафта". Відео з масштабною пожежею на підприємстві поширили російські телеграм-канали, зокрема Astra.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив факт загоряння, але наголосив, що причина — "техногенна", а не удар безпілотників.

"Мешканці були стурбовані тим, що це могло бути результатом ворожої атаки. Але БПЛА сьогодні зафіксовано не було", — заявив він.

"Ярославнафтооргсинтез" є п’ятим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії.

Раніше по російських НПЗ неодноразово завдавали ударів українські дрони, що призводило до зупинки виробництва, перебоїв із постачанням пального та зростання цін на нього.

Атаки на нафтову інфраструктуру РФ

Останніми тижнями Україна хвилями атакує російські нафтопереробні заводи, трубопроводи та експортні термінали. Ці атаки сильно вдарили по розгалуженій нафтогазовій промисловості Росії, яка становить чверть ВВП країни.

Як повідомляв Reuters, українські удари по російській енергетичній інфраструктурі завдали серйозного удару по важливому експортному товару РФ саме тоді, коли західні санкції мають посилитися. Однак ці атаки не мають бути надто успішними, щоб не викликати невдоволення президента США Дональда Трампа.

