Згідно з даними, 20 вересня він вийшов з російського порту Приморськ.

Військово-морські сили Франції повідомили, що влада країни розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну, яке перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії, що запроваджені проти Росії, пише Reuters.

"Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", - йдеться в заяві ВМС Франції.

За даними видання, танкер з сирою нафтою наразі стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, неподалік від Сен-Назера. Примітно, що проти танкера було введено окремі санкції з боку Євросоюзу та Великої Британії в жовтні 2024 року та у лютому поточного року.

Відео дня

Відомо, що до цього його затримувала влада Естонії через те, що танкер плавав без дійсного прапора країни. В статті вказується, що нерідко танкери тіньового флоту мають непрозору структуру власності та страхування. Окрім цього, часто вік судна становить понад 20 років.

За даними MarineTraffic, нафтовий танкер покинув російський порт Приморськ 20 вересня поточного року. Він проплив через Балтійське море і над Данією, а потім увійшов у Північне море і проплив на захід через Ла-Манш.

Танкер був побудований в 2007 році, його супроводжував французький військовий корабель після того, як він обігнув північно-західну частину Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід, до французького узбережжя.

Прокурор Бреста повідомив агентству, що розслідування було розпочато після того, як екіпаж не надав доказів громадянства судна та не виконав наказів. В ЄС заявили, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів, "використовуючи при цьому нерегулярні й ризиковані методи судноплавства".

Також Британія заявила, що судно було "залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України ... або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії" при перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

Видання зазначило, що в грудні 2024 року судно змінило назву на Boracay, а до цього називалося Kiwala. Судна можуть змінювати назви, але зберігають один і той самий ідентифікаційний номер IMO протягом усього терміну експлуатації.

Російський "тіньовий флот" та санкції

Раніше УНІАН повідомляв, що у китайському порту Циндао деякі оператори терміналів запровадять нові обмеження для старих танкерів, які перевозять нафту з Ірану. Вказується, що обмеження передбачатимуть заборону на швартування кораблів, старшим за 30 років. Те ж саме стосуватиметься суден, які змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати. Нові правила мають набути чинності з 1 листопада 2025 року.

Також ми писали, що Австралія знижує верхню межу ціни на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель. Також буде розширено санкційний список кораблів "тіньового флоту" Росії. Австралія пішла на такий крок слідом за Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Тобто, вона приєдналася до 18-го пакету санкцій проти РФ. Австралія також запровадить цільові санкції проти ще 95 російських суден "тіньового флоту". Загалом, під обмеження офіційної Канберри потраплять вже 150 танкерів.

Вас також можуть зацікавити новини: