За словами заступника голови Ради безпеки РФ, їх біля берегів Росії немає.

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв висміяв президента США Дональда Трампа, заявивши, що Сполучені Штати не відправляли ядерні підводні човни до російських берегів, як обіцяв Трамп, пише Reuters.

Нещодавно Трамп охарактеризував Медведєва як "дурну людину" і сказав, що він перемістив "один або два підводні човни" до російського узбережжя у відповідь на погрози з боку Медведєва.

"Новий епізод трилер-серіалу. Трамп знову згадав про підводні човни, які він нібито "відправив до російських берегів", наполягаючи, що вони "дуже добре заховані". "Як то кажуть, важко знайти чорну кішку в темній кімнаті - особливо якщо її там немає", - заявив Медведєв.

Підводні човни США біля берегів Росії - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Медведєв наприкінці липня огризнувся на Трампа і запропонував американському президенту подивитися фільми про "ходячих мерців". Крім того, він навіть завуалював загрозу, заявивши, що "Мертва рука" (система "Периметр") може бути дуже небезпечною.

Це система автоматичного запуску ядерних ракет по цілях у США і країнах НАТО, створена в СРСР, яка має спрацьовувати в разі НП.

Минуло всього кілька днів відтоді і підводні човни США, за словами Трампа, прибули на місце дислокації.

