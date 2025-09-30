Вітакер назвав війну, яку Росія розпочала проти України "безглуздою" й додав, що вона має закінчитися.

Президент США Дональд Трамп розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки кожного разу, коли він робить очільнику Кремля пропозицію миру, той відповідає масованими обстрілами по території України, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, повідомляє LIGA.net.

Вітакер поділився, даними, що за майже чотири роки повномасштабної військової агресії проти України, Росія вже втратила близько мільйона солдатів. Він зазначив, що країна-агресор намагається переконати всіх, що вона ведмідь, а не паперовий тигр:

"Навіть равлик міг би вже залишити українсько-російський кордон і вже дістатися Польщі. А вони (російська армія, - прим. ред) не можуть рухатися хоча б зі швидкістю равлика. А потім Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Ця війна безглузда, і вона має закінчитися".

На думку посла США, НАТО наразі має справу з російською стратегією "ні війни, ні миру", коли Москва завдає асиметричних загроз, зокрема, це стосується випадків порушення повітряного простору низки країн Європи безпілотниками та літаками. Вітакер додав, що країна-агресор діє таким чином, щоб "не перетнути межу", яка втягне США у повноцінну війну.

На думку американського чиновника, Альянсу слід знайти нові способи захисту.

"Ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", – зазначив Вітакер.

Заяви США щодо війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Білого дому відреагував на ядерні погрози з боку колишнього президента РФ, а нині заступника секретаря російського Радбезу Дмитра Медведєва. Трамп назвав Медведєва "тупою людиною", яка працює на Путіна. Президент США додав, що у відповідь на слова Медведєва наказав відправити підводний човен або два до берега Росії нібито для обережності. Він додав, що США не можуть дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво.

Також ми писали, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що Путін усвідомлює, що він не зможе виграти війну з Україною. Він вважає, що в довгостроковій перспективі це невиграшна битва для Путіна. Келлог також підтримав ідею про те, що російські цілі у разі їхнього вторгнення у повітряний простір Альянсу потрібно збивати. Також спецпредставник президента США припустив, що тристороння зустріч між президентами України, США і Росії стане можливою, коли ціна війни для РФ стане "непомірно дорога".

