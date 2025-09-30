Президент США Дональд Трамп розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки кожного разу, коли він робить очільнику Кремля пропозицію миру, той відповідає масованими обстрілами по території України, заявив посол США в НАТО Метью Вітакер на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, повідомляє LIGA.net.
Вітакер поділився, даними, що за майже чотири роки повномасштабної військової агресії проти України, Росія вже втратила близько мільйона солдатів. Він зазначив, що країна-агресор намагається переконати всіх, що вона ведмідь, а не паперовий тигр:
"Навіть равлик міг би вже залишити українсько-російський кордон і вже дістатися Польщі. А вони (російська армія, - прим. ред) не можуть рухатися хоча б зі швидкістю равлика. А потім Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Ця війна безглузда, і вона має закінчитися".
На думку посла США, НАТО наразі має справу з російською стратегією "ні війни, ні миру", коли Москва завдає асиметричних загроз, зокрема, це стосується випадків порушення повітряного простору низки країн Європи безпілотниками та літаками. Вітакер додав, що країна-агресор діє таким чином, щоб "не перетнути межу", яка втягне США у повноцінну війну.
На думку американського чиновника, Альянсу слід знайти нові способи захисту.
"Ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", – зазначив Вітакер.
Заяви США щодо війни в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що голова Білого дому відреагував на ядерні погрози з боку колишнього президента РФ, а нині заступника секретаря російського Радбезу Дмитра Медведєва. Трамп назвав Медведєва "тупою людиною", яка працює на Путіна. Президент США додав, що у відповідь на слова Медведєва наказав відправити підводний човен або два до берега Росії нібито для обережності. Він додав, що США не можуть дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво.
Також ми писали, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що Путін усвідомлює, що він не зможе виграти війну з Україною. Він вважає, що в довгостроковій перспективі це невиграшна битва для Путіна. Келлог також підтримав ідею про те, що російські цілі у разі їхнього вторгнення у повітряний простір Альянсу потрібно збивати. Також спецпредставник президента США припустив, що тристороння зустріч між президентами України, США і Росії стане можливою, коли ціна війни для РФ стане "непомірно дорога".