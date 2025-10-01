'Укрпошта' вшанувала героїв війни новою маркою: як виглядає (фото)

Цією медаллю під час повномасштабного вторгнення було нагороджено понад 10 тисяч наших героїв.

Державна компанія "Укрпошта" до Дня захисників й захисниць презентує поштову марку - медаль "Захиснику Вітчизни". Про це повідомляє пресслужба поштового оператора у Telegram.

"До Дня захисників і захисниць України "Укрпошта" сьогодні випустила марку із серії "Нагороди України" - медаль "Захиснику Вітчизни". Цією медаллю під час повномасштабного вторгнення 2022–2025 років було нагороджено понад 10 000 наших героїв", - відмітив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що тираж марки становить 300 тисяч примірників. Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн. Вартість аркушу становить 120 гривень.

З 1 жовтня "Укрпошта" знижує вартість відправлення дрібних посилок до США. Так, тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на 1,5-2 долари менше, ніж раніше.

Раніше повідомлялося, що для боротьби з чергами компанія запустила пілотний проєкт "Експрес-вікно". Його запровадили у більш ніж 1 500 міських відділеннях з найбільшим навантаженням.

До Дня Незалежності України "Укрпошта" випустила марку славетної спецоперації СБУ "Павутина". Тираж марки становив 300 тисяч. Вартість - 120 гривень.

