Європейський союз обговорює питання зміцнення оборони свого повітряного простору на сході. Нещодавні вторгнення російських безпілотників надали цьому проєкту особливої актуальності.

Євросоюз розробляє план створення так званої "Стіни дронів" - системи оборони вздовж східного флангу блоку, яка має відбивати безпілотники з Росії. На тлі нещодавніх випадків вторгнення російських дронів у повітряний простір Європи у чиновників є стимул діяти швидко.

Очікується, що ідею обговорюватимуть у Копенгагені, коли зберуться лідери всіх 27 країн ЄС, щоб обговорити питання торгівлі та оборони, пише The New York Times.

Що відомо про план створення "Стіни дронів"

Як з'явилася ідея? Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею "спостереження за східним флангом". Пропозиція одразу виглядала як невідкладна: того ж дня безпілотники Росії увійшли в повітряний простір Польщі. Пізніше вже Румунія повідомила про проникнення російського дрона у свій повітряний простір, а російські винищувачі з'явилися в небі над Естонією.

Невдовзі відбувся перший планувальний дзвінок за участю представників країн, що межують із Росією - Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Румунії, Польщі, Словаччини та Фінляндії, - а також Данії, яка зараз очолює ЄС.

"Ми повинні діяти зараз - Європа повинна дати рішучу і єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони. Тому ми запропонуємо негайні заходи для створення стіни дронів", - зазначила фон дер Ляєн.

Що таке стіна дронів і як вона працюватиме? Багато країн уже мають або розробляють технології проти БПЛА. У цьому випадку мета - створити спільний щит для ефективнішого виявлення, відстеження та перехоплення дронів, коли вони входять у повітряний простір ЄС або його союзників.

Стіна не буде фізичним бар'єром, а є скоординованою мережею систем стеження за дронами - можливо, з використанням радарів, глушилок і акустичних датчиків, а також поліпшеного обміну інформацією та даними.

"Ми повинні забезпечити безпеку нашого неба. Ініціатива стіни дронів своєчасна і необхідна. Зрештою ми не можемо витрачати мільйони євро або доларів на ракети для знищення дронів, які коштують лише кілька тисяч доларів", - заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Точні характеристики стіни дронів, джерела фінансування і терміни реалізації ще обговорюються. Проєкт спиратиметься на досвід України, яка вже консультує своїх європейських союзників.

Одним із "негайних пріоритетів", за словами литовського комісара з оборони і космосу Андрюса Кубіліуса, є вдосконалене виявлення, "якого нам явно не вистачає в деяких місцях".

Стіна дронів стане частиною ширшої ініціативи з посилення контролю на східному фланзі ЄС. Вона може включати поліпшення морської безпеки в Балтійському і Чорному морях, а також систему космічного спостереження в реальному часі для відстеження військових переміщень.

Навіщо це Європі? Європа і без того перебувала в стані підвищеної тривоги до недавніх вторгнень дронів. Росія витрачає майже 7% ВВП на військові потреби і проводить активну мобілізацію. Європа намагається послати сигнал про готовність.

Раніше УНІАН повідомляв, що Румунія хоче на своїй території виробляти дрони-перехоплювачі спільно з Україною. "Ми вважаємо стратегічно важливим, щоб східний фланг був краще захищений, особливо в галузі протиповітряної оборони", - заявила глава МЗС країни.

Крім того, вже відомо, що українські дронщики приїхали до Данії навчити європейців збивати "Шахеди". "І саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів"", - переконаний президент України.

