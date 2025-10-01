Кремлівські пропагандисти перевертають реальність польотів над країнами НАТО, звинувачуючи Захід в агресії.

Поки Росія перевіряє східні рубежі НАТО за допомогою безпілотників і винищувачів, Кремль переписує реальність для власної публіки. Однак уже є ознаки того, що російське суспільство просто хоче, щоб усе це закінчилося.

Тож пропагандистська машина подвоює зусилля, виставляючи Росію "жертвою", а Захід - тендітними країнами, які тремтять перед її міццю, пише Politico. Останніми тижнями Польща, Литва та Естонія заявили про вторгнення російських дронів або винищувачів. Але за версією Москви, саме Європа виступає агресором і тягне регіон до ширшого конфлікту, натякаючи, що може збивати російські літаки в майбутньому.

Як і в попередніх випадках, коли Москва опинялася в "обороні" - чи то збитий малайзійський авіалайнер MH17, чи то повномасштабне вторгнення в Україну, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова відправили донести до міжнародної спільноти паралельну реальність.

Виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, він звинуватив Захід в "ескалаційній риториці" проти Росії, включно з "відкритими розмовами про підготовку нападу на Калінінградський регіон та інші російські території". Він також заявив, що у Росії ніколи не було і немає намірів нападати на НАТО або ЄС. Однак будь-яка агресія проти Росії зустріла б "рішучу відповідь".

Подвійна тактика Лаврова - заперечення, підкріплені завуальованими погрозами, нагадувала нещодавні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, який звинуватив Захід у "руйнівних діях". Господар Кремля пообіцяв, що Росія відповість на будь-яку ескалацію "не словами, а конкретними військово-технічними заходами".

Тактика залякування

Нижче за ланцюжком командування кремлівські пропагандисти, які постачають більшості росіян новини і користуються значною "творчою свободою" в межах, встановлених Кремлем, були ще відвертішими в нападках на НАТО і ЄС.

Ведучі головних випусків новин на російському ТБ та їхні експерти представили реакцію Заходу на серію вторгнень як "істеричну" і наголосили на його внутрішніх розколах. Передбачувано, російські медіа також обрушилися на президента України, звинувативши його в змові з метою втягнути США глибше в конфлікт, пише ЗМІ.

Єдиним, кого не піддали жорсткій критиці, виявився президент США Дональд Трамп: журналісти похвалили його за "стриману реакцію", адже він утримався від негайного засудження Росії після інциденту з дронами над Польщею. При цьому, зображуючи Європу некерованою, держмедіа паралельно намагаються "применшити небезпеку загрозливих заяв" західних країн.

Не забувають російські пропагандисти про погрози використання будь-яких типів озброєння, включно з "Ліщиною", здатною нести ядерні боєголовки.

Вважається, що нещодавні інциденти з перевіркою повітряного простору НАТО є частиною ширшої "психологічної війни" проти Європи. Але головна мета пропагандистського тиску - власне населення.

У січні війна Росії проти України вступить у четвертий рік і за тривалістю перевищить навіть радянську боротьбу з нацистською Німеччиною у Другій світовій війні - це важливий психологічний рубіж. На цьому тлі економічне навантаження від конфлікту посилюється - Мінфін Росії лише нещодавно оголосив про підвищення ПДВ. Усе це створює тиск на Путіна і вимагає пояснень.

Кремль же намагається показати, що загрозливий Захід оточує Росію. Загрози нібито "ллються" з боку Фінляндії, Польщі та кого завгодно ще. Тому Росії доводиться перебувати в постійному стані війни і для цього потрібно більше грошей на оборону.

"Однак звичайні росіяни не виявляють бажання до нових потрясінь або ескалації. За даними останнього опитування незалежного "Левада-центру", 66% респондентів виступають за мирні переговори для розв'язання війни в Україні - це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення. Тим часом частка тих, хто хоче продовження бойових дій за будь-яку ціну, впала до мінімального рівня", - заявляє Politico.

