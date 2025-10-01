У місті не працюють каналізаційні станції, частина міста залита водою.

На Одещині через потужну зливу, яка розпочалася вночі 30 вересня та тривала багато годин, загинуло 9 людей, серед яких – дитина. Про це повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС.

"Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі. Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких 1 дитина", - розповіли у ДСНС.

Всю ніч, зазначають у ДСНС, рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, тіло якої знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психологиня ДСНС.

Відео дня

Загалом врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Наразі роботи тривають.

Як уточнили у ДСНС, серед врятованих – пасажири 7 пасажирських автобусів, один з яких міжнародного сполучення.

Багато людей через негоду не змогли дібратися додому та залишилися на ніч на роботі.

За даними пресслужби мерії Одеси, в обласному центрі протягом 7 годин випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення низки вулиць, а також пошкодження комунальної інфраструктури. Окрім аварій на трубопроводах, наразі через аномальні опади підтоплені дві каналізаційне-насосні станції.

"Один з об’єктів у районі Пересипу зазнав аварійного відключення електроенергії, яке зараз усувають фахівці ДТЕК. Станцію та генератори було затоплено потужним потоком води, через що робота насосного обладнання тимчасово неможлива. Також через підтоплення поверхневими зливовими стоками призупинена робота каналізаційної насосної станції в районі Чубаївки", - уточнили в мерії.

Також йдеться, що у зв’язку з зупинкою роботи насосних станцій рух транспорту через Пересип наразі неможливий – ця частка міста затоплена. Водіїв автотранспорту просять бути максимально уважними, обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки.

Через аварійну ситуацію та перекриттям руху на перехресті вулиць Люстдорфська дорога та Левитана з 1 жовтня та до завершення ремонтних робіт змінюються схеми руху низки автобусних маршрутів. Зокрема, №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221, які рухатимуться в обхід іншими вулицями.

Через затоплення, щоб врятувати своє життя, багато людей були вимушені кинути свої машини. Сьогодні зранку комунальне підприємство "Міські дороги" звернулось до власників автотранспорту з проханням якнайшвидше забрати залишені автомобілі з середини проїжджої частини на десятках вулиць в різних районах Одеси.

Також повідомляється, що наразі на маршрути вийшли тролейбуси, які курсують за скороченими маршрутами: №8 курсує лише до вулиці Хімічної, №10 – лише до Рішельєвської ту в зворотньму напрямку по проспекту Шевченко, №9 (за маршрутом), № 3 – тільки до 2-ї Застави.

З трамвайних маршрутів поки працює лише три - №№5,28,17.

Злива та повінь в Одесі - подробиці

Як писав Погода УНІАН, в Одесі 30 вересня зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності. Синоптики повідомляли, що за добу в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму, а в Одесі - 94 мм опадів. За даними місцевої влади, станом на вечір вівторка, було врятовано понад 230 людей, без світла залишалось 23,7 тис. споживачів. Очевидці розповіли про одного загиблого та про те, що шукають дівчину, яку змило потоком води.

Вас також можуть зацікавити новини: