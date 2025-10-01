Вперше за сім років: США занурились у шатдаун

Це вже третє припинення роботи уряду за часів президентства Дональда Трампа.

У США настав новий шатдаун: Конгрес не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року. Це вже третє припинення роботи федеральних установ при президенті Дональді Трампі, пише Bloomberg.

Переговори між республіканцями та демократами зайшли в глухий кут через субсидії на медичне страхування. Демократи вимагали прив’язати їх до тимчасового фінансування, республіканці ж відмовилися.

"Вони повинні звільнити заручників", — заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

Відео дня

У відповідь лідер демократів Чак Шумер звинуватив Трампа у використанні "американців як пішаків".

Масові відпустки та загроза звільнень

Близько 750 000 федеральних службовців вже відправлені у неоплачувані відпустки, що означає втрату компенсацій у розмірі близько 400 млн доларів на день. Трамп також натякнув, що може використати ситуацію для масових скорочень. Це, на думку економістів, здатне поглибити кризу та спровокувати локальну рецесію, особливо у Вашингтоні.

Додатковим ударом стане відхід ще 150 тисяч працівників з 1 жовтня у межах програм дострокового звільнення, зокрема за ініціативою Ілона Маска DOGE.

Економічні наслідки

Якщо шатдаун триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости з 4,3% до 4,7%, повідомляє Bloomberg. Під час попереднього рекордного припинення роботи (2018–2019) економіка США втратила близько 11 млрд доларів, з яких 3 млрд так і не вдалося відновити.

Крім того, через зупинку уряду затримуються ключові економічні дані, включно зі звітом про зайнятість. Це ускладнює роботу Федеральної резервної системи, яка не матиме критично важливої статистики для ухвалення рішень щодо відсоткових ставок.

Як це впливає на держслужби

Безпека та оборона: армія та прикордонники продовжують працювати, хоча частина цивільного персоналу відправлена у відпустку.

Держдеп: посольства залишаються відкритими, але гранти та більшість політичних програм призупинено.

Соціальні виплати: пенсії та виплати по інвалідності продовжують надходити.

Транспорт: контроль польотів триває, проте адміністративні програми заморожені.

Охорона здоров’я: FDA призупиняє розгляд нових заявок на ліки, CDC скорочує програми моніторингу.

NASA: у відпустку йдуть 80% персоналу, однак місії МКС та "Артеміда" тривають.

Суди та пошта: суди працюватимуть на резервах ще кілька днів, поштові відділення залишаються відкритими.

Що далі

Щоб відновити роботу уряду, республіканцям потрібно заручитися підтримкою щонайменше восьми демократів у Сенаті. Поки що жодна зі сторін не демонструє готовності відступити.

Наслідки шатдауну

Як повідомляв УНІАН, золото піднялося до нового рекорду, підскочивши вище 3860 доларів за унцію. Перспектива шатдауну в уряді США затьмарила курс грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

29 вересня зросли й американські казначейські облігації, тоді як долар подешевшав, частково через побоювання з приводу можливого шатдауну. Зниження прибутковості американських державних облігацій, як правило, сприятливо позначається на дорогоцінних металах, за якими не нараховуються відсотки, а ослаблення долара робить золото, номіноване в американській валюті, більш доступним для покупців.

Вас також можуть зацікавити новини: