Багато людей отримали переохолодження, їм надається допомога.

В Одесі через жахливу зливу, що сталася 30 вересня, загинуло багато людей, серед яких – родина, у тому числі дитина.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, у провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п’ятьох загиблих: 2 чоловіків, 2 жінок та дівчинки приблизно 8 років. Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл - триває операція з відкачування води.

Як уточнили у регіональному главку ДСНС, рятувальники відкачували воду в підвальному приміщені приватного житлового будинку, саме там виявили тіла пʼяти людей. Зі слів сусідів, різко зʼявилася хвиля і будинок накрило водою до 2 поверху.

Відео дня

"Родина мешкала у цокольному приміщенні. Тому вони були заблоковані у власній домівці", - пояснили рятувальники.

За словами речниці ГУ ДСНС в Одеській області Марини Аверіної, врятовані люди з десятків автівок та пасажирських автобусів - тільки в одному з них було 50 людей. Місцями рівень води підіймався значно "вище поясу".

За даними ОВА, ще двоє загиблих знайдені на вулиці Балківській – жінка віком 55–65 років та місцевої жительки, 1987 року народження. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки, 1968 року народження. На вулиці Рибальській знайшли тіло зниклої 23-річної дівчини.

Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За словами Кіпера, негода завдала серйозних збитків нашому регіону: підтоплення доріг, перебої в електропостачанні, пошкодження майна, повалення дерев. Комунальні служби, рятувальники та енергетики працюють цілодобово.

Як додає посадовець, за минулу добу енергетики повернули світло для 112 тис. родин в 188 населених пунктах Одещини. На цей час без світла залишаються 42 тис. клієнтів в 32 селах і містечках. Найскладніша ситуація в Одесі.

"Окремо хочу відзначити солідарність одеситів. У цей складний час люди допомагають одне одному... Дякую всім службам, які працюють у надзвичайно складних умовах, і кожному, хто не стоїть осторонь. Оскільки погодні умови залишаються несприятливими, прохання уникати пересувань без нагальної потреби", - наголосив очільник ОВА.

Потоп в Одесі - що відомо

Як писав Погода УНІАН, в Одесі через потужну зливу 30 вересня загинуло 9 людей, серед яких – дитина. Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель тощо. Загалом врятовано понад 360 людей та евакуйовано 227 транспортних засобів. Навчальні засоби 1 жовтня в Одесі не працюють через підтоплення.

