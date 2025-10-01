Dacia Sandero втратив звання лідера європейського авторинку.

З огляду на дані за період з початку року до серпня Renault Clio піднявся на одну позицію і став новим лідером європейського ринку. Про це повідомляє Focus2Move.

Продажі Clio зросли на 7,7%, тоді як показники Dacia Sandero навпаки знизилися на 9,5%. На третьому місці перебуває Volkswagen T-Roc, який продемонстрував зростання на 5,7%.

До десятки найпопулярніших авто потрапила російська Lada Granta, однак продажі цього автомобіля знизилися. Замикає десятку лідерів Citroen C3.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:

Renault Clio (+7,7%);

Dacia Sandero (-9,5%);

Volkswagen T-Roc (+5,7%);

Volkswagen Golf (-14,4%);

Dacia Duster (+1,2%);

Volkswagen Tiguan (+1,7%);

Lada Granta (-4,8%);

Opel Corsa (+7,1%);

Toyota Yaris (-15,6%);

Citroen C3 (-12,6%).

Світовий авторинок – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що у серпні кількість нових реєстрацій легкових авто у Європі збільшилася на 5% у порівнюванні з серпнем минулого року і становила понад 790 тисяч одиниць.

Найбільшим попитом користувався кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником у майже 15 тис. реалізованих авто. Також до трійки лідерів потрапили Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

А ще раніше повідомлялося, що найпопулярнішим автомобільним брендом в світі залишається Toyota, яка забезпечила собі частку у більше ніж 10% від усіх глобальних продажів. Друге місце посів німецький Volkswagen, тоді як третє займає Ford.

