З огляду на дані за період з початку року до серпня Renault Clio піднявся на одну позицію і став новим лідером європейського ринку. Про це повідомляє Focus2Move.
Продажі Clio зросли на 7,7%, тоді як показники Dacia Sandero навпаки знизилися на 9,5%. На третьому місці перебуває Volkswagen T-Roc, який продемонстрував зростання на 5,7%.
До десятки найпопулярніших авто потрапила російська Lada Granta, однак продажі цього автомобіля знизилися. Замикає десятку лідерів Citroen C3.
ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-9,5%);
- Volkswagen T-Roc (+5,7%);
- Volkswagen Golf (-14,4%);
- Dacia Duster (+1,2%);
- Volkswagen Tiguan (+1,7%);
- Lada Granta (-4,8%);
- Opel Corsa (+7,1%);
- Toyota Yaris (-15,6%);
- Citroen C3 (-12,6%).
Світовий авторинок – інші новини
Нещодавно УНІАН повідомив, що у серпні кількість нових реєстрацій легкових авто у Європі збільшилася на 5% у порівнюванні з серпнем минулого року і становила понад 790 тисяч одиниць.
Найбільшим попитом користувався кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником у майже 15 тис. реалізованих авто. Також до трійки лідерів потрапили Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.
А ще раніше повідомлялося, що найпопулярнішим автомобільним брендом в світі залишається Toyota, яка забезпечила собі частку у більше ніж 10% від усіх глобальних продажів. Друге місце посів німецький Volkswagen, тоді як третє займає Ford.