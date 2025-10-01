Ці безпілотники захищали б НАТО на сході, заявив міністр закордонних справ цієї країни.

Румунія сподівається в короткі терміни налагодити на своїй території спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників (перехоплювачів) для внутрішнього використання, а також для союзників по Європейському союзу і НАТО, заявила міністр закордонних справ країни Оана Тойю.

Переговори з Україною почалися ще до серії порушень повітряного простору "невідомими" безпілотниками, заявила вона в інтерв'ю Reuters. "Ми вважаємо стратегічно важливим, щоб східний фланг був краще захищений, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому те, що ми робимо в цьому напрямку, - створюємо необхідні партнерства, наприклад, з Україною, щоб будувати оборонні безпілотники для майбутнього", - зазначила Тойю.

Європейська "Стіна дронів" і присутність військових США

Її коментарі про спільне виробництво прозвучали на тлі того, що Україна пішла на пом'якшення обмежень на експорт свого озброєння, яке вона застосовує і вдосконалює на полі бою проти Росії. Європейський союз підтримав ідею створення "стіни дронів" для захисту регіону.

Відео дня

Тойю також повідомила, що Румунія схвалила збільшення присутності військ США на своїй території для підтримки "операцій з дозаправлення" на Близькому Сході, однак відмовилася назвати конкретні цифри.

Румунія, що межує з Україною, вже приймає на своїй території частину американських військових і планує найближчими роками вкласти понад 2,5 мільярда євро в авіабазу імені Міхая Когелничану, збільшивши її можливості для розміщення 10 000 румунських і союзних військовослужбовців.

Інші новини про оборонну промисловість України та Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна досягла успіху у виробництві зброї. Зокрема, у кількості випущених артилерійських установок.

"Україна швидше за всіх у світі, немає такої країни, яка випускає таку кількість самохідних артилерійських установок на місяць", - заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Крім того, відомо, що Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: