Що стосується НАТО і Росії, дії Трампа помітно розходяться з його словами.

Президент США Дональд Трамп здавна скептично ставиться до НАТО і раніше навіть заявляв, що не захищатиме союзників у разі нападу Росії, оскільки вони не платять за рахунками.

Як пише в колонці для The Washington Post (WP) оглядач Макс Бут, у 2017 році Трамп навіть шокував Європу, відмовившись підтвердити гарантію взаємної оборони, передбачену ст. 5 Статуту НАТО. У зв'язку з цим тоді навіть з'явилися думки, що Трамп віведе США з НАТО.

"Один із небагатьох приємних сюрпризів другого терміну Трампа полягає в тому, що цього не сталося. Трамп не тільки не збирається виходити з НАТО, а й, схоже, налаштований більш натхненно, ніж будь-коли. У червні він заявив, що... НАТО - "не обман" і що "ми тут, щоб допомогти їм захистити свою країну". Зітхання полегшення рознеслося по всій Атлантиці", - написав журналіст.

Бут зазначив, що європейські лідери на чолі з генсекретарем НАТО Марком Рютте завоювали прихильність Трампа поєднанням фінансування і лестощів. Європейці погодилися з вимогою Трампа витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року, нагадав журналіст.

До того ж, як зазначив Бут, Трамп останнім часом Трамп зайняв ще більш жорстку антиросійську позицію, принаймні на словах. Після вторгнення РФ у повітряний простір Польщі та Естонії, 21 вересня Трампа запитали, чи прийдуть США на допомогу союзникам по НАТО в разі нападу.

"Так, прийдуть", - відповів він. А потім він погодився з тим, що НАТО слід збивати російські літаки у своєму повітряному просторі.

Також оглядач пригадав різку зміну позиції Трампа щодо України та його заяви про те, що українці можуть відвоювати у РФ усі свої території. "Навіть багато українців не вважають це реалістичним найближчим часом, але вони раді чути, як Трамп їх підтримує, називаючи Росію "паперовим тигром"", - написав оглядач.

"Чи означає це, що Трамп повністю підтримує НАТО та Україну? Навряд чи. Президент далекий від послідовності, і його слова не відповідають діям", - констатував Бут.

На підтвердження своїх слів оглядач зазначив, що Трамп обіцяє підтримувати НАТО, але Пентагон скорочує фінансування військової допомоги європейським країнам, включно з прибалтійськими країнами. Трамп критикує Путіна, але досі не ввів жодних нових санкцій проти РФ.

Ба більше, Трамп не просить Конгрес про нову військову допомогу для України. Максимум, на що він здатний - це продати європейцям зброю, яку вони можуть передати Україні, ясно давши зрозуміти, що він вважає війну в Україні, проблемою когось іншого.

"Зверніть увагу, що, хоча Трамп і заявляє про свою готовність до того, щоб НАТО збивав російські безпілотники або літаки у своєму повітряному просторі, він не надає американські літаки для цього. Також зверніть увагу, що, хоча Трамп тепер стверджує, що Україна може повернути собі всю свою територію, він не пропонує допомоги. Кінцівка його посту в соцмережах була зловісною: "Бажаю удачі обом країнам. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!""", - написав у матеріалі оглядач.

Він міркує, що Трамп, імовірно, називає НАТО якоюсь чужою йому структурою, до якої він не має жодного стосунку, не визнаючи, що США - найважливіша країна НАТО, і що в інтересах Америки захищати Україну разом з її сусідами по НАТО.

Як написав у своїй заяві колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, "увесь світ спостерігає за тим, як адміністрація Трампа втілює свою риторику в життя".

"Поки що цього не сталося. І, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, ознак змін не спостерігається", - підсумував Бут.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нещодавно співробітник Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Фредрік Весслау заявив, що спроби президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні зазнали невдачі і тепер глава Білого дому зрозумів, що все це через російського диктатора Володимира Путіна.

Виступаючи на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі свої землі, які окупувала РФ, яку він назвав "паперовим тигром", який не зрівняється зі сміливістю українців.

